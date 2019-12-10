Какой завтра праздник: обычаи, традиции и гадание 11 декабря

Новости Украины:11 декабря – день, который с древних времен приобрел множество названий.

В среду, 11 декабря, чтят память епископа Русской церкви Феодора Симоновского (в миру Ивана). Родился он в Москве, точная дата рождения неизвестна. Появился на свет примерно в 1339-1340 гг.

Его отец был родным братом преподобного Сергия Радонежского, а дед – влиятельной персоной при дворе радонежского князя Андрея. Мама святителя рано умерла, и его воспитанием занимался дядя. Он подстриг Ивана в монахи в Троицком монастыре с именем Фёдор. В монастыре юноша обучился иконописанию, выучил греческий язык, много читал. В 1370 году основал свой монастырь, который через 9 лет перенесли на новое место.

После Куликовской битвы Фёдор становится духовным наставником Дмитрия Донского. На какое-то время уезжает в Константинополь, после чего возвращается на Родину.

Святитель был одарённым и разносторонне образованным человеком, хорошим дипломатом. Скончался 28 ноября 1394 году. С XV века почитается как святитель.

Традиции, гадания и обычаи

Название этого дня посвящено яркой и небольшой по размеру птичке с длинным хвостом, на голове которой красуется хохолок. Перышки сойки так и сияют на солнышке. Птичка отлично имитирует различные звуки, за что её прозвали сойкой-пересмешницей.

В древности считали добрым знаком, если 11 декабря птица прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно было выйти из дома и последовать за ней. Верили, что певунья может привести человека к счастью.

Существовало поверье, что на крыльях сойки есть маленькие зеркала, заглянув в которые можно увидеть будущее. За это птицу называли вещуньей.

11 декабря – день, удачный для гадания. Наши предки ежегодно ворожили в этот день на деньги, любовь и судьбу. Некоторые из гаданий предложены ниже.

Гадания на деньги в Сойкин день

Чтобы узнать, улучшится ли финансовое положение, люди подходили к колодцу и слушали воду. Если был слышен всплеск, то скоро человек разбогатеет. А если тихо совсем, то грядёт череда неудач.

Гадали на деньги и другим способом. В сугроб бросали горсть монет разного номинала и начинали их доставать. Если первой попадётся монетка крупного номинала, то деньги в следующем году будут всегда водиться в кошелке гадающего. Если же мелкого, то прибыли ждать не стоит.

Гадания на суженого

После наступления темноты девушки ворожили на суженого. Для этого собирались все вместе и по кругу писали имена знакомых парней на листках бумаги. В иглу продевали светлую нить, и ставили её в центре стола острием вниз. Девушки по очереди аккуратно поднимали нитку. В сторону какого имени качнулась иголка, так и будут звать суженого гадающей.

Гадания на судьбу

Ещё в Сойкин день гадали на то, каким будет следующий год. Для этого брали горсточку фасоли и делили на три равномерные кучки. Каждая из них характеризовала отдельную сферу человеческой жизни:

Здоровье.

Работу.

Личную жизнь.

После этого нужно было пересчитать фасолины в каждой кучке. Если число чётное, то всё будет хорошо, если нечётное – жди проблем.

Люди верили, что человек, рожденный в этот день, проживёт долгую и счастливую жизнь.