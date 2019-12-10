Сайт Миротворец прекращает работу

Новости Украины:В центре Миротворец заявили об остановке своих серверов.

Центр "Миротворец" сегодня останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

Об этом говорится на сайте "Миротворца".

"Внимание! Сегодня в 18:00 мы полностью останавливаем серверы Миротворца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о сайте myrotvorets.center и всех его зеркал.

"Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе", - сообщает "Миротворец".

Также подчеркивается, что все другие проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме.

Центр "Миротворец" - неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Создан весной 2014 года. В своей работе особое внимание Центр уделяет проявлениям террористической и сепаратистской деятельности на территории Украины.