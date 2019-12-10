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Сайт Миротворец прекращает работу

Сайт Миротворец прекращает работу
11:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости Украины:В центре Миротворец заявили об остановке своих серверов.

Центр "Миротворец" сегодня останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

Об этом говорится на сайте "Миротворца".

"Внимание! Сегодня в 18:00 мы полностью останавливаем серверы Миротворца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о сайте myrotvorets.center и всех его зеркал.

"Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе", - сообщает "Миротворец".

Также подчеркивается, что все другие проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме.

Вот это попал: украинский певец оказался в списке сайта "Миротворец"

Центр "Миротворец" - неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Создан весной 2014 года. В своей работе особое внимание Центр уделяет проявлениям террористической и сепаратистской деятельности на территории Украины.

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СБУ, Россия, Боевики, Сайт "Миротворец", Центр Миротворец.
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