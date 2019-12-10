Первая леди Украины вспомнила выражение Маргарет Тэтчер о гендерных различиях

Новости Украины:Супруга Владимира Зеленского поучаствовала в третьем Украинском женском конгрессе.

Первая леди Елена Зеленская выражает уважение и благодарность представителям тех организаций в Украине, которые являются экспертами в сфере гендерной политики.

Об этом она заявила на открытии третьего Украинского женского конгресса в Киеве.

Она отметила, что это событие - большой шаг для Украины в ее современной истории.

"Невозможно быть в мировом контексте и не уделять достойного внимания и не делать конкретных шагов в теме гендерного равенства", - считает Зеленская.

Тажке Зеленская решила напомнить всем известное выражение 71-первого премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

"Если надо хорошо сказать - надо позвать мужчину. Если надо сделать - надо позвать женщину", - сказала Зеленская.

При этом она отметила, что не нужно воспринимать эти слова, как противодействие, а наоборот. Первая леди считает, что женщины и мужчины могут достичь больших успехов, если будут взаимодействовать.

"В последние годы в Украине состоялся целый ряд положительных изменений, которые привели к улучшению, на мой взгляд, положения женщин в украинском обществе", - заявила Зеленская.

В конце она поблагодарила представителей украинских организаций, которые занимаются гшендерной политикой, защищают принципы равенства и делают все возможное, чтобы эти принципы доносить обществу и аргументировать свою позицию власти.