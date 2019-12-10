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Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент начал голодовку у Кабмина

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент начал голодовку у Кабмина
12:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ru.krymr.com

Новости Украины:Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявил голодовку до решения вопроса украинской церкви на полуострове.

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сегодня объявил бессрочную голодовку, требуя защиты религиозных свобод на территории Крыма и обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству. Это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность", – сказал архиепископ Климент.

Он требует встречи с Премьер-министром Украины и определения срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены.

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Как сообщалось, в Симферополе обокрали помещения Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги.

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Голодовка, Аннексия Крыма, Климент, Архиепископ Симферопольский и Крымский, Епифаний, ПЦУ.
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