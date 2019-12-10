Кулеба: Вопросы гендерного равенства должны стать нормой

Новости Украины:Дмитрий Кулеба считает, что гендерное равенство раскрывает безумный экономический потенциал.

Внедрение гендерного равенства в экономике имеет большой экономический потенциал, и правительство будет работать над созданием равных возможностей для женщин и мужчин в экономическом секторе.

Об этом на Украинском женском конгрессе сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Правительство очень понимает важность гендерного равенства, мы смотрим на этот вопрос с двух точек зрения. Вопросы гендерного равенства должны стать нормой, не ежедневным подвигом, а нормой, обыденностью операционной работы любого органа власти. И над этим мы работаем. Во-вторых, есть куча исследований, которые показывают, что внедрение гендерного равенства в экономике раскрывает безумный экономический потенциал, миллиарды долларов спрятаны в равных возможностях для мужчин и женщин в секторе экономики. Мы будем работать над тем, чтобы раскрывать этот потенциал и создавать больше возможностей для женщин играть свою роль в экономике и создавать добавленную стоимость для Украины", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина по поручению президента присоединится к международному партнерству Биарриц.

Как известно, "Партнерство Биарриц" основано лидерами G7 для обеспечения гендерного равенства.

Сегодня, 10 декабря, в Киеве проходит Украинский женский конгресс, который открыла первая леди Елена Зеленская.