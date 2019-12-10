Обвинение Януковича в госизмене: адвокаты ожидают рассмотрения апелляции

Новости Украины:Суд перенес рассмотрение апелляции перенесли на 13 января.

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 13 января.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Перенесли заседание у нас на 13 января, на 11:00", - сказал Сердюк.

В свою очередь пресс-секретарь Киевского апелляционного суда Татьяна Геведзе отметила, что последующие после этой даты заседания по рассмотрению настоящих апелляционных жалоб - это 20 января и 3 февраля.

Как известно, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Защита экс-президента подал апелляции на приговор.