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Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег

Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег
04:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dniprograd.org

Новости мира:Ожидается, что слушания продлится до 18 декабря.

Дядю президента Сирии - Рифата Асада обвиняют в использовании средств из госказны для приобретения недвижимости во Франции, за что он предстанет перед судом в Париже, пишет в понедельник британская газета The Guardian.

Французские власти вменяют в вину Рифату Асаду приобретение на сирийские государственные средства во Франции недвижимости стоимостью не менее 90 млн евро.

По некоторым данным, у него в собственности находятся два парижских таунхауса (один из них - площадью 3 тыс. кв. метров), конный завод, замок и ряд офисных помещений в Лионе. Прокуратура считает, что большая часть недвижимости была приобретена через офшорные компании в Панаме, Кюрасао, Лихтенштейне и Люксембурге.

Испанский прокурор ранее заявлял, что Асаду и его семье принадлежат более чем 500 объектов недвижимости в Испании.

Высший суд Испании преследует Асада и еще 13 человек из его окружения по обвинениям в отмывании денег. Испанское правосудие считает, что они действовали "согласованным образом", чтобы скрыть приобретение имущества.

В период с 2009 по 2011 год Рифат Асад жил в таунхаусе стоимостью 10 млн фунтов стерлингов возле Парк-лейн в Мэйфэр в Лондоне.

82-летний дядя нынешнего сирийского лидера отрицает обвинения. Он не будет присутствовать на судебных слушаниях по состоянию здоровья.

Следствие против дяди Асада началось в 2014 году после того, как на него подали жалобы несколько антикоррупционных организаций.

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Рифат Асад - брат и один из ближайших соратников бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял неудачную попытку государственного переворота, за что был выслан из Сирии и фактически отстранен от политической жизни.

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Париж, Суд, Отмывание денег, Дядя Башара Асада.
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