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Президент присвоил звание "Мать-героиня" более чем 800 женщинам

Президент присвоил звание "Мать-героиня" более чем 800 женщинам
14:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 украинским женщинам.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 893 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". Почетное звание получили 847 украинских женщин", - сказано в сообщении. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Среди награжденных - 32 жительницы Винницкой области, 116 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 28 - Донецкой, 26 - Житомирской, 52 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 45 - Ивано-Франковской, 31 - Киевской.

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Почетное звание также получили 2 жительницы Кировоградской области, 5 - Луганской, 56 - Львовской, 14 - Николаевской, 59 - Одесской, 17 - Полтавской, 129 - Ровенской, 8 - Сумской, 28 - Тернопольской, 21 - Харьковской, 13 - Херсонской, 31 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 44 - Черновицкой, 15 - Черниговской и 1 - города Киева.

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Мать-героиня, Указ президента, Владимир Зеленский.
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