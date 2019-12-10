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Грядущий обмен удерживаемыми: Чубаров напомнил о сотне крымских политзаключенных

Грядущий обмен удерживаемыми: Чубаров напомнил о сотне крымских политзаключенных
15:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Чубаров подчеркивает, что крымские политзаключенные не будут участвовать в готовящемся обмене удерживаемыми лицами.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указывает на то, что коммюнике, подписанное по результатам нормандского саммита, исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами.

"Вчерашнее коммюнике, которое было подписано (по итогам нормандского саммита - Ред.), отбрасывает всех крымских политзаключенных из обмена... так, как оно выписано", - сказал Чубаров во время "Национальной правозащитной неКонференции", организованной Центром гражданских свобод, в Киеве во вторник.

"Я знаю, что переговоры велись, я знаю, что пытались... Но надо ли было его подписывать, исходя из чувств сотен и сотен людей? Если более, чем 100 политзаключенных с Крыма - у них есть родные, дети, жены, родители. Это сотни людей", - сказал лидер Меджлиса

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По его словам, Меджлис уже получает звонки от крымских татар.

"И эти люди говорят: а мы кто для Украины, если нас там нет в этом коммюнике", - добавил Чубаров.

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Рефат Чубаров, Оккупированный Крым, Обмен пленными, Нормандский формат.
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