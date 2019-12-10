Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"
"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
Загороднюк о разведении войск: Как хотела Россия не будет
10 декабря - Всемирный день футбола
10 декабря - Всемирный день футбола
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

На Украинском женском конгрессе вспомнили о проблемах жительниц Крыма и Донбасса

На Украинском женском конгрессе вспомнили о проблемах жительниц Крыма и Донбасса
15:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Тамила Ташева считает, что права женщин, которые проживают на оккупированных территориях колоссально нарушаются.

В оккупированном Крыму и на Донбассе права женщин нарушаются в больших масштабах, а потому женщины постоянно принимают участие в правозащитных и протестных движениях.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Тамила Ташева во время панельной дискуссии на третьем Украинском женском конгрессе в Киеве.

"За цифрами о количестве политзаключенных, о фактически ежедневных обыскх в домах у крымских татар или украинцев стоят реальные люди. И мы должны солидаризироваться, говорить об имени каждой женщины. И мы не зря здесь собрались, чтобы говорить о женском движении, о наших правах. На оккупированных территориях - как в Крыму, так и на Донбассе - права женщин нарушаются, и нарушаются колоссально", - отметила она.

Ташева отметила, что, по ее мнению, "протестное движение в Крыму имеет женское лицо".

Кулеба: Вопросы гендерного равенства должны стать нормой

"Эти жены, дочери политических заключенных взяли на себя всю тяжесть семей и взяли на себя бремя и, в том числе, борьбы ради того, чтобы все наши ребята были освобождены", - добавила она.

Заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК заметила, что чем больше о женщинах-правозащитницах с оккупированных территорий будут знать и говорить на подконтрольной территории Украины и об их деятельности будет знать украинское правительство, "тем больше защиты для них на самом деле будет там".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Оккупированные территории, Тамила Ташева, Украинский женский конгресс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: руководителю уже объявили подозрение
Руководителю Одесского колледжа сообщили о подозрении
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Милованов рассказал, когда зарплаты украинцев догонят польские
Милованов рассказал, что нужно для "зарплат как в Польше"
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь