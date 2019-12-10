На Украинском женском конгрессе вспомнили о проблемах жительниц Крыма и Донбасса

Новости Украины:Тамила Ташева считает, что права женщин, которые проживают на оккупированных территориях колоссально нарушаются.

В оккупированном Крыму и на Донбассе права женщин нарушаются в больших масштабах, а потому женщины постоянно принимают участие в правозащитных и протестных движениях.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Тамила Ташева во время панельной дискуссии на третьем Украинском женском конгрессе в Киеве.

"За цифрами о количестве политзаключенных, о фактически ежедневных обыскх в домах у крымских татар или украинцев стоят реальные люди. И мы должны солидаризироваться, говорить об имени каждой женщины. И мы не зря здесь собрались, чтобы говорить о женском движении, о наших правах. На оккупированных территориях - как в Крыму, так и на Донбассе - права женщин нарушаются, и нарушаются колоссально", - отметила она.

Ташева отметила, что, по ее мнению, "протестное движение в Крыму имеет женское лицо".

"Эти жены, дочери политических заключенных взяли на себя всю тяжесть семей и взяли на себя бремя и, в том числе, борьбы ради того, чтобы все наши ребята были освобождены", - добавила она.

Заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК заметила, что чем больше о женщинах-правозащитницах с оккупированных территорий будут знать и говорить на подконтрольной территории Украины и об их деятельности будет знать украинское правительство, "тем больше защиты для них на самом деле будет там".