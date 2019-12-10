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ЕС не занимается сравнениями их усилий помощи Украине со Штатами

ЕС не занимается сравнениями их усилий помощи Украине со Штатами
17:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Еврокомиссии подчеркнули, что они не соревнуются с США в объемах помощи Украине .

Европейский Союз гордится тем вкладом, который он делает для того, чтобы помочь Украине модернизировать собственные институты и приблизиться к европейским стандартам, но никогда не сравнивает этот вклад с усилиями других стран в этом направлении.

Об этом во вторник в Брюсселе во время брифинга для прессы заявили представители Европейской Комиссии, отвечая на вопрос журналистов относительно критики со стороны США в адрес ЕС за недостаточный уровень поддержки в адрес Украины.

"Когда речь идет о коммуникации с нашими важным партнерами, такими как США или другие страны, - мы безусловно, обмениваемся информацией, в частности, в том, что касается поддержки Украины. В случае с Украиной наши программы и специальная помощь применяются во многих сферах. Это не только попытка помочь, это те усилия, которые реально помогают, поддерживают усилия Украины в реформах, чтобы сделать ее более современной и приблизить к европейским стандартам", - отметил представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Питер Стано (Peter Stano).

Эту мысль продолжил главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер (Eric Mamer), который отметил, что ЕС является крупнейшим донором.

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"Европейский Союз является крупнейшим в мире донором. Но мы не занимаемся сравнением наших усилий с тем, какие взносы делают другие страны. Это - не место для игры на повышение, каждый делает собственный вклад в соответствии с ситуацией на местах, и в соответствии с тем, что он может сделать", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что Евросоюз сфокусирован на собственной программе помощи Украине, эта помощь является долгосрочной, всеобъемлющей, и направлена на то, чтобы помочь Украине модернизировать институты и общество.

"Но мы не имеем никакого интереса к сравнению этой помощи со вкладом со стороны Соединенных Штатов. Мы довольны тем, что являемся важным контрибутором помощи для Украины, и мы будем ее продолжать", - добавил Эрик Мамер.

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Украина, США, Еврокомиссия, гумпомощь.
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