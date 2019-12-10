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Вторник, 10.12.2019
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Новые должности: Денисова "возьмет под крыло" бывших узников Кремля Балуха и Карпюка

Новые должности: Денисова "возьмет под крыло" бывших узников Кремля Балуха и Карпюка
18:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Бывшие политзаключенные Балух и Карпюк будут работать в офисе украинского омбудсмена.

Освобожденные из российского плена Николай Карпюк и Владимир Балух будут работать в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, после возвращения из российского плена они продолжают заниматься общественной деятельностью. По ее словам, с Карпюком и Балухом подписан Меморандум о сотрудничестве по предотвращению пыток людей в местах несвободы и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"В ближайшее время Николай Карпюк, который возглавляет общественную организацию "Украинский центр предотвращения пыток", моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при уполномоченном", - проинформировала она.

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По словам Денисовой, первый совместный мониторинговый визит будет осуществлен в Лукьяновское СИЗО.

"Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет обеспечить и защитить права наших граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного Крыма", - подчеркнула уполномоченный по правам человека.

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Политзаключенные, Людмила Денисова, Николай Карпюк, Владимир Балух.
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