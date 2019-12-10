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Возможная госизмена: ГБР открыло еще одно дело против Порошенко

Возможная госизмена: ГБР открыло еще одно дело против Порошенко
18:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:ГБР открыло еще одно дело против Порошенко, на сей раз экс-президента подозревают в госизмене.

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщает об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

"Действительно открыто открытое производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании минских соглашений", - сообщила во вторник агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Фото: телеграмм Портнова

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Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

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Петр Порошенко, ГБР, Андрей Портнов.
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