Новости Украины:Признание Минских соглашений госизменой ударит по Зеленскому и всему "нормандскому формату".

Обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене при подписании Минских соглашений бьет не только по нему, но и по команде действующего президента Украины Владимира Зеленского и по всему "нормандскому формату", считает адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Портнов и Труба пытаются объявить государственной изменой минские договоренности. Договоренности, благодаря которым агрессию РФ удалось остановить, против России были введены международные санкции, а Украина получила время и возможность для построения новой армии, которая способна нанести мощный урон врагу. И им безразлично, обвиняющие они не столько пятого президента Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 Февраль 2015) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого верны их полной имплементации. Агентам влияния государства-агрессора главное - нанести вред Украине", - подчеркнул Головань в своей колонке на сайте "Украинская правда".

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".