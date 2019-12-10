Скачать
Вторник, 10.12.2019
Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
Орбан готов в любое время встретиться с Зеленским
Орбан готов в любое время встретиться с Зеленским
Лига чемпионов: онлайн всех матчей 10 декабря
Лига чемпионов: онлайн всех матчей 10 декабря
Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию

Адвокат Порошенко: Признание "Минска" госизменой в первую очередь ударит по Зеленскому

Адвокат Порошенко: Признание "Минска" госизменой в первую очередь ударит по Зеленскому
20:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Признание Минских соглашений госизменой ударит по Зеленскому и всему "нормандскому формату".

Обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене при подписании Минских соглашений бьет не только по нему, но и по команде действующего президента Украины Владимира Зеленского и по всему "нормандскому формату", считает адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Портнов и Труба пытаются объявить государственной изменой минские договоренности. Договоренности, благодаря которым агрессию РФ удалось остановить, против России были введены международные санкции, а Украина получила время и возможность для построения новой армии, которая способна нанести мощный урон врагу. И им безразлично, обвиняющие они не столько пятого президента Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 Февраль 2015) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого верны их полной имплементации. Агентам влияния государства-агрессора главное - нанести вред Украине", - подчеркнул Головань в своей колонке на сайте "Украинская правда".

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Возможная госизмена: ГБР открыло еще одно дело против Порошенко

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, ГБР, Андрей Портнов, Игорь Головань.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
03 Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)
04 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
05 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что интересовало пользователей Twitter в уходящем году
Что интересовало пользователей Twitter в уходящем году
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Глава ГПСУ проинспектировал ситуацию на границе с РФ
Глава ГПСУ проинспектировал ситуацию на границе с РФ
Историческое достижение: компания Disney собрала в мировом прокате рекордную сумму
Историческое достижение: компания Disney собрала в мировом прокате рекордную сумму
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь