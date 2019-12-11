Российский канал покажет сериал с Зеленским в главной роли

Новости Украины:ТНТ запустит сериал через два дня после первой личной встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Российский телеканал ТНТ 11 декабря начинает показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

Напомним: Студия Квартал 95 сняла сериал Слуга народа с Владимиром Зеленским в главной роли, там он играл простого учителя, который стал президентом. Его транслировали на телеканале 1+1 с 2015 года.

Ранее права на трансляцию сериала купили эстонский телеканал ETV+, казахский "31 канал". В 2016 г. права на его показ купил Netflix.

Студия "Квартал-95", по данным СМИ, продолжает работать в России, хотя Зеленский формально покинул проект — его имя исключили из списка учредителей. Кроме того, и "Яндекс", и "Кинопоиск" с 2017 года включены в список компаний, подпадающих под санкции за вторжение России в Украину, ведение боевых действий на Донбассе и оккупацию Крыма.