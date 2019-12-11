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ВСУ закупят партию стволов для зенитных установок украинского производства

ВСУ закупят партию стволов для зенитных установок украинского производства
10:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Девять стволов производства "Конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение" закупят по цене 1 755 180 гривень.

Вооруженные силы Украины закупят вторую партию отечественных стволов к спаренной 23-мм зенитной установке ЗУ-23-2, которые недавно были допущены к эксплуатации.

Об этом сообщает Military page.

Девять стволов производства"Конструкторского бюро"Артиллерийское вооружение" (КБАО) приобретут по переговорной процедуре за 1 млн 755,2 тыс. грн.

Отмечается, что в сентябре текущего года 3623-й центральный арсенал уже закупил 10 столов КБА40 за 1 млн 950,2 тыс. грн. 23-мм стволы КБА40 к автоматам 2А14 (М) спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 (индекс 2А13) производятся КБАО по собственной конструкторской документации в соответствии с техническими условиями ТУ У 25.4-34297075-040: 2018 (КБА40-00.00.000 ТУ) согласованными Министерством обороны в 2019 году.

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По результатам определяющих ведомственных испытаний 23-мм ствол КБА40 к автоматам 2А14 (М) приказом Минобороны от 5 июня 2019 года №279 допущен к эксплуатации в ВСУ на особый период (номенклатурный номер НАТО - 1005 43 001 0822).

Напомним, в украинскую армию поступила первая сотня серийных ракет Ольха.

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Оборона, Армия, ВСУ, Артилерия, ЗУ 23-2, Конструкторское бюро.
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