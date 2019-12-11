Епифаний: За спиной Филарета играют пророссийские силы

Новости Украины:Патриарх Филарет бессознательно стал "рукой Кремля", а за его спиной устроили игру пророссийские силы, выступающие против митрополита Епифания.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) считает, что за спиной почетного патриарха ПЦУ Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, возможно, не осознает.

Об этом сам глава Православной церкви Украины (ПЦУ) рассказал "Украинской правде".

Он подчеркнул, что сам Филарет не осознает того, что происходит и для чего его используют.

"К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня", – заявил Епифаний.

"Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади - собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом "на защиту" Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", – добавил он.

Напомним, Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Кроме этого Синод предоставил Филарету право для пожизненного проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36 и пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.

Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Также Синод предоставил Филарету право для пожизненно проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Кроме этого, у него есть пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.