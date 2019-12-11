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Зеленский одобрил выделение 200 миллионов на строительство корпуса "Охматдета"

Зеленский одобрил выделение 200 миллионов на строительство корпуса "Охматдета"
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Средства будут направлены на строительство современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдета".

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в приложение №3 к закону "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" относительно строительства лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Как отмечается в карточке закона на сайте Верховной Рады, документ, который предусматривает выделение дополнительных 200 млн грн на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", возвращен с подписью президента сегодня, 11 декабря.

6 декабря Верховная Рада приняла соответствующие изменения в государственный бюджет Украины на 2019 год.

Согласно пояснительной записке к документу, указанные изменения предлагается реализовать за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта" на сумму 200 млн грн, перенаправив эти средства "Охматдету".

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Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" было возобновлено в 2016 году после замораживания в 2013 году. В 2018 году был завершен первый пусковой комплекс с диагностическими отделениями.

В том же году началось строительство второго пускового комплекса на 40 отделений, в том числе Центра детской гематологии, онкологии и трансплантации костного мозга, а также планировалось расширить отделение трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и вдвое увеличить количество операционных.

Для выполнения работ по строительству в 2019 году предусмотрены расходы в размере 600 млн грн, что не учитывает реальную потребность, предусмотренную директивными сроками завершения строительства.

Напомним, Рада выделила 200 миллионов на достройку "Охматдета"

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Минздрав, Охматдет, Владимир Зеленский.
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