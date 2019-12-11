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Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта
15:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В правительстве страны считают, что данный закон поможет вывести рынок спирта из тени.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Как отмечается в карточке закона на сайте Верховной Рады, закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" возвращен с подписью президента сегодня, 11 декабря.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 3 декабря.

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Согласно пояснительной записке, этот документ с 1 января 2020 года отменяет государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени.

В частности, будет предоставлена возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт, в том числе на экспорт, при наличии соответствующей лицензии. Обязательное условие для получения лицензии - установление круглосуточного наблюдения за местом производства.

В то же время, закон вводит ограничения на импорт спирта до 1 января 2024 года - импортировать смогут только уполномоченные Кабинетом министров государственные предприятия. Импорт будет осуществляться по лицензии и не может превышать 10% объема производства спирта на предприятии.

Кроме того, согласно закону, производить алкогольные напитки для реализации на территории Украины до 1 января 2024 года можно будет из спирта, имеющего статус украинского товара в соответствии с Таможенным кодексом.

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Также закон до 1 июля 2021 года вводит обязательства относительно сохранения рабочих мест в размере 70% от штата на предприятиях, подлежащих приватизации.

Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования и вводится в действие с 1 июля 2020 года. 

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Верховная Рада, Закон, Владимир Зеленский, Спиртовая отрасль.
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