"Закон разрешает": в "Свободе" рассказали, как их представители попали в Раду

Новости Украины:В ВО "Свобода" объяснили, как их представители прошли на заседание комитета Рады.

Народные депутаты прошлых созывов от ВО "Свобода" пришли в качестве представителей общественности.на заседание Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, где у них произошла драка с членом фракции "Слуга народа".

Об этом сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

"Комитет приглашал общественность и средства массовой информации. Поскольку бывшие народные депутаты - это общественность, они пришли вместе с аграриями и другими представителями фермерских организаций", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что заседание аграрного комитета было открытым и, соответственно, представители "Свободы" вместе с общественностью и СМИ присутствовали на нем.

"Им разрешает закон заходить в Верховную Раду, посещать заседания комитетов. Даже во время пленарных заседаний они могут присутствовать в кулуарах Верховной Рады, но только не в пленарном зале. Действующее законодательство им это разрешает. Это открытое заседание с участием общественности и средств массовой информации", - отметили в пресс-службе "Свободы".

Как сообщалось ранее, в среду, 11 декабря, после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики между народными депутатами прошлых созывов членами партии "Свобода" и действующим нардепом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем произошла драка. Позже народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что Богданец после драки находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.