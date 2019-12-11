Драка в Раде: в "Слуге народа" хотят провести заседание комитета в "более безопасном месте"

Депутаты из фракции "Слуга народа" обратились к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно проведения заседания аграрного комитета в "более безопасном месте" и в закрытом режиме.
Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Он отметил, что на депутатов фракции оказывается давление. В частности, напомнил о сегодняшнем случае, когда был избит народный депутат фракции Андрей Богданец. В результате депутат уехал в больницу "Феофания" для того, чтобы проверить, "есть ли у него сотрясение мозга".
Корниенко считает, что "если такое давление будет оказываться на депутатов, то смогут ли они качественно работать в этом комитете (речь идет об аграрном комитете) над этим вопросом (речь идет о законопроекте о рынке земли - Ред.)".
По его словам, "идет атака на наших депутатов, в частности, гробы посылают в приемные депутатов, венки".
Он отметил, что нагнетается ситуация с тем, чтобы не было голосования.
"Думаю, что мы эти изменения проголосуем. Мы не боимся этих угроз", - добавил Корниенко.
По его оценке, представители политической силы, участвовавшие в сегодняшней драке (бывшие депутаты от ВО "Свобода"), уже имели возможность продемонстрировать свои возможности в аграрном секторе, поскольку именно их представитель возглавлял министерство.
Успехи там такие, отмечает Корниенко, что "осталось только махать кулаками".