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Среда, 11.12.2019
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Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)

Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
16:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Андрей Богданец подрался с представителями ВО "Свобода", после чего его доставили в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады, которое произошло сегодня во время заседания аграрного парламентского комитета.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, следователи квалифицировали случившееся как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В заявлении, опубликованном в Facebook партии "Слуга народа", отмечается, что сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам агрополитики группа лиц напала на народного депутата, члена фракции "Слуга народа", ветерана АТО Андрея Богданца.

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Фракция обратилась в правоохранительные органы с требованием отреагировать на инцидент в соответствии с действующим законодательством, а также призвала руководство Верховной Рады и аппарата ВР временного перенести заседание аграрного комитета в "более защищенное помещение" и усилить охрану в месте проведения заседаний.

Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец госпитализирован после драки во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.

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Все по теме:

Верховная Рада, Земельная реформа, Слуга народа, Евгения Кравчук, Андрей Богданец.
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