Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)

Новости Украины:Андрей Богданец подрался с представителями ВО "Свобода", после чего его доставили в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады, которое произошло сегодня во время заседания аграрного парламентского комитета.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, следователи квалифицировали случившееся как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В заявлении, опубликованном в Facebook партии "Слуга народа", отмечается, что сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам агрополитики группа лиц напала на народного депутата, члена фракции "Слуга народа", ветерана АТО Андрея Богданца.

Фракция обратилась в правоохранительные органы с требованием отреагировать на инцидент в соответствии с действующим законодательством, а также призвала руководство Верховной Рады и аппарата ВР временного перенести заседание аграрного комитета в "более защищенное помещение" и усилить охрану в месте проведения заседаний.

Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец госпитализирован после драки во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.