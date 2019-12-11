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КИУ: В основном Рада принимает законопроекты авторства "слуг народа"

КИУ: В основном Рада принимает законопроекты авторства "слуг народа"
12:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:83% принятых Верховной Радой законов были поданы депутатами фракции Слуга народа.

Более 80% принятых законов, авторами которых являются народные депутаты, были представлены членами фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"Всего за первые 100 дней работы Верховной Радой были приняты 60 действующих законов, поданных народными депутатами, 50 из которых, или 83%, инициировали депутаты провластного большинства", - говорится в сообщении.

По данным КИУ, автором наибольшего количества принятых законов является представитель правительства в парламенте Елена Шуляк (13-й номер в списке "Слуги народа"). Она стала автором 19-ти принятых законов.

На втором месте - Виталий Безгин (77-й номер в списке СН) - 17 законов и Роксолана Пидласа (104-й номер СН) - 17 законов. Третий по "результативности" - Павел Фролов (126-й номер СН), 11 законов.

100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта

В то же время, отмечают эксперты, Верховная Рада за 100 дней работы не поддержала ни одного законопроекта авторства депутатов ОПЗЖ и только один - "Голоса". Были приняты четыре законопроекта, среди авторов которых депутаты «Батьківщини», и пять - от "Европейской солидарности". Однако здесь скорее повлиял тот фактор, предполагают в КИУ, что эти законопроекты были зарегистрированы еще в Раде предыдущего созыва.

"Эти данные свидетельствуют о негативной тенденции деления законопроектов на "свои" и "чужие" и игнорирования законодательных разработок представителей других фракций парламента. В то же время отдельные депутаты провластной фракции демонстрируют "чудеса результативности". Однако большое количество принятых законов от отдельных депутатов может только настораживать. 100 дней - очень короткий срок для того, чтобы качественно подготовить десятки законов и даже детально ознакомиться с содержанием своих законодательных инициатив", - подытожил глава КИУ Алексей Кошель.

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Верховная Рада, КИУ, Законопроекты, Слуга народа.
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