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Понедельник, 09.12.2019
100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта
100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта
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100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта

100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта
11:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:В Комитете избирателей Украины подвели итоги первых 100 дней работы Верховной Рады девятого созыва.

В течение первых 100 дней работы Верховной Рады IХ созыва свыше 20 народных депутатов не инициировали ни одного законопроекта. Среди них 13 парламентариев являются членами фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"Всего за период с 28 августа по 6 декабря народные депутаты зарегистрировали 797 проектов законов, что является высоким показателем. Несмотря на это ряд политиков пока не инициировали ни одного проекта закона. Всего в парламенте есть 24 таких депутата. Большинство из них, 13 человек (Михаил Ананченко, Анатолий Драбовский, Максим Заремский, Олег Колев, Александр Копыленко, Елена Лыс, Василий Мокан, Дмитрий Налётов, Максим Пашковский, Ольга Руденко, Ольга Саладуха, Андрей Стрихарский, Любовь Шпак), являются членами фракции "Слуга народа", еще 9 человек представляют "Оппозиционную платформу - За жизнь" (Виталий Борт, Олег Волошин, Валерий Гнатенко Игорь Кисилёв, Ренат Кузьмин, Юлия Лёвочкина, Вадим Столар, Григорий Суркис, Федор Христенко)", - говорится в сообщении.

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Однако, по данным КИУ, в Верховной Раде есть народные депутаты, которые уже стали авторами десятков проектов законов.

Рекордсменом по количеству зарегистрированных документов является Дмитрий Шпенов (внефракционный), который стал автором 70 проектов законов. Также в пятерке лидеров - Михаил Цимбалюк из ВО "Батьківщина" (54 проекта законов), Андрей Пузийчук, ВО "Батьківщина" (47 проектов), Наталия Королевская, ОПЗЖ (47 проектов), Даниил Гетманцев, "Слуга народа" и Юрий Солод, ОПЗЖ - по 45 проектов.

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"Качественная подготовка законопроекта занимает достаточно много времени, частично объясняет низкую продуктивность отдельных депутатов. Однако что сложнее объяснить - так это регистрацию десятков проектов законов одним депутатом в течение месяца. Так, Дмитрий Шпенов за 100 дней работы стал автором 70 проектов законов, то есть регистрировал почти по закону в день. При этом тематика документов абсолютно разная: от вопросов энергетики и налогов до вопросов транспорта и информационной политики. Отчасти это можно объяснить тем, что некоторые из этих депутатов работали в Раде предыдущего созыва и перерегистрировали свои не поддержанные инициативы в новом созыве", - заметил председатель КИУ Алексей Кошель.

При анализе эксперты принимали во внимание только проекты законов, не учитывая при этом проекты постановлений.

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Верховная Рада, КИУ, Законопроекты, Рада IХ созыва.
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