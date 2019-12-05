Из-за женщины: в "Слуге народа" объяснили причину драки между Бужанским и Леросом (Видео)

Новости Украины:Сегодня в Верховной Раде девятого созыва произошла драка, участниками которой стали нардепы от "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский.

Драка между депутатами от "Слуги народа" Максимом Бужанским и Гео Леросом произошла из-за коллеги по фракции Ирины Верещук.

Об этом сама Верещук сообщила в комментарии журналистам.

"Тронута и поражена нашими мужчинами из фракции "Слуга народа", которые не станут терпеть, когда над женщиной кто-то таким образом пытается возвыситься", - сказала Верещук.

Депутат сообщила, что во время переписки во внутреннем чате фракции Лерос в грубой форме ответил ей, употребляя нецензурную лексику.

По словам депутата, она попросила Лероса извиниться, поскольку эту переписку видели другие члены фракции, руководство фракции.

При этом Верещук не сообщила, какие именно вопросы обсуждали во время переписки, а только отметила: "Часто различные вопросы обсуждаем - и законопроекты, и то, кто как себя ведет на ток-шоу...".

Верещук отметила, что коллеги по фракции, в том числе Бужанский, поддержали её. По словам депутата, Бужанский попросил Лероса извиниться, но тот отказался.

При этом она отметила, что депутаты не дрались, хотя и не присутствовала во время их разговора.

Отвечая на реплику журналиста, если они не дрались, то почему председатель ВР Дмитрий Разумков просил их не драться, Верещук ответила: "Не знаю. Так оно, наверное, выглядело, а на самом деле это просто коллеги разговаривали".

В то же время Верещук добавила, что Лерос выражался нецензурно не только во время общения с ней, но и с другими коллегами по фракции.

Верещук добавила, что теперь хочет, чтобы Лерос публично извинился, поскольку ситуация вышла наружу.

Напомним, сегодня, 5 декабря, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил журналистам, что в Верховной Раде произошла драка между депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом. Он отметил, что не знает о причинах конфликта, и добавил, что депутатам от "Евросолидарности" пришлось разнимать дерущихся.