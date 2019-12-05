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Четверг, 05.12.2019
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Из-за женщины: в "Слуге народа" объяснили причину драки между Бужанским и Леросом (Видео)

Из-за женщины: в "Слуге народа" объяснили причину драки между Бужанским и Леросом (Видео)
14:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сегодня в Верховной Раде девятого созыва произошла драка, участниками которой стали нардепы от "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский.

Драка между депутатами от "Слуги народа" Максимом Бужанским и Гео Леросом произошла из-за коллеги по фракции Ирины Верещук.

Об этом сама Верещук сообщила в комментарии журналистам.

"Тронута и поражена нашими мужчинами из фракции "Слуга народа", которые не станут терпеть, когда над женщиной кто-то таким образом пытается возвыситься", - сказала Верещук.

Депутат сообщила, что во время переписки во внутреннем чате фракции Лерос в грубой форме ответил ей, употребляя нецензурную лексику.

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По словам депутата, она попросила Лероса извиниться, поскольку эту переписку видели другие члены фракции, руководство фракции.

При этом Верещук не сообщила, какие именно вопросы обсуждали во время переписки, а только отметила: "Часто различные вопросы обсуждаем - и законопроекты, и то, кто как себя ведет на ток-шоу...".

Верещук отметила, что коллеги по фракции, в том числе Бужанский, поддержали её. По словам депутата, Бужанский попросил Лероса извиниться, но тот отказался.

При этом она отметила, что депутаты не дрались, хотя и не присутствовала во время их разговора.

Отвечая на реплику журналиста, если они не дрались, то почему председатель ВР Дмитрий Разумков просил их не драться, Верещук ответила: "Не знаю. Так оно, наверное, выглядело, а на самом деле это просто коллеги разговаривали".

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В то же время Верещук добавила, что Лерос выражался нецензурно не только во время общения с ней, но и с другими коллегами по фракции.

Верещук добавила, что теперь хочет, чтобы Лерос публично извинился, поскольку ситуация вышла наружу.

Напомним, сегодня, 5 декабря, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил журналистам, что в Верховной Раде произошла драка между депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом. Он отметил, что не знает о причинах конфликта, и добавил, что депутатам от "Евросолидарности" пришлось разнимать дерущихся.

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Все по теме:

Верховная Рада, Драка, Ирина Верещук, Слуга народа, Гео Лерос, Максим Бужанский.
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