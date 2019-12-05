Бужанский против Лероса: "Слуги народа" устроили драку в зале ВР (Видео)

Новости Украины:Что стало причиной драки пока не известно, в тоже время сами депутаты данный инцидент отрицают.

В Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции "Слуга народа" - Максимом Бужанским и Гео Леросом.

Об этом член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил журналистам.

По его словам, "на галерке, где они (фракция "Слуга народа" - ред) отсадили всю оппозицию, и там сидит "Европейская солидарность", вдруг началась "гражданская война" внутри "Слуги народа": один слуга начал драться с другим слугой - Бужанский и Лерос".

Как сказал Гончаренко, ему не известно, что между собой не поделили эти народные депутаты.

"Я не знаю деталей, но факт остается фактом, что такое произошло", - сказал он и добавил, что депутатам от "Европейской солидарности" пришлось разнимать дерущихся.

На вопрос журналистов, почему представители "Европейской солидарности" разнимали этих двух депутатов, Гончаренко ответил: "Потому что мы за то, чтобы в Верховной Раде была работа, а не драки".

"Я понимаю, что им есть за что бороться. Это уже мы все видим, вся страна, что они не могут поделить ничего, и еще когда так рейтинг сильно падает, то, конечно, причины есть. Но пусть это делают как минимум не на наших местах: где-то впереди, ближе к Разумкову, там себе и дерутся", - заявил Гончаренко.