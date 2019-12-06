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В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие"

В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие"
10:49 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:В Верховной Раде создали новую депутатскую группу в поддержку мирных инициатив Украины группу "Доверие".

 Председатель верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о создании в парламенте депутатской группы "Доверие".

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде Украины 9-го созыва депутатской группы "Доверие", - объявил Разумков на пленарном заседании парламента в пятницу.

По его словам, в группу вошли 17 народных депутатов, а возглавил ее внефракционный Олег Кулинич (избранный по округу №147, Полтавская область)

Кроме того, на пленарном заседании парламента присягу народного депутата Украины принял новоизбраный парламентарий Сергей Мандзий.

Мандзий стал членом фракции "Слуга народа".

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Ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Мандзия, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136. Он заменил в парламенте Александра Кубракова, который стал новым главой "Укравтодора".

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в календарный план своей работы и 12 декабря вместо работы комитетов проведет пленарные заседания.

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Верховная Рада, Депутаты, Доверие, Олег Кулинич.
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