В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие"

Новости Украины:В Верховной Раде создали новую депутатскую группу в поддержку мирных инициатив Украины группу "Доверие".

Председатель верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о создании в парламенте депутатской группы "Доверие".

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде Украины 9-го созыва депутатской группы "Доверие", - объявил Разумков на пленарном заседании парламента в пятницу.

По его словам, в группу вошли 17 народных депутатов, а возглавил ее внефракционный Олег Кулинич (избранный по округу №147, Полтавская область)

Кроме того, на пленарном заседании парламента присягу народного депутата Украины принял новоизбраный парламентарий Сергей Мандзий.

Мандзий стал членом фракции "Слуга народа".

Ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Мандзия, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136. Он заменил в парламенте Александра Кубракова, который стал новым главой "Укравтодора".

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в календарный план своей работы и 12 декабря вместо работы комитетов проведет пленарные заседания.