В Раде "добавили" еще одно пленарное заседание

Новости Украины:Верховная Рада будет работать 12 декабря в пленарном режиме.

Верховная Рада внесла изменения в календарный план своей работы и 12 декабря вместо работы комитетов проведет пленарные заседания.

За соответствующее постановление №2533 проголосовали 229 народных депутатов.

Отмечается, что поддержали постановление 225 нардепов из фракции "Слуга народа" по два из группы "За будущее" и из числа мажоритарных депутатов. Остальные фракции не дали ни одного голоса.

Так, согласно принятому постановлению, нардепы 9-11 декабря и 13 декабря работают в комитетах.

Ранее, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что намерение изменить календарный план не связано с каким-то тайными заседаниями, чтобы ночью голосовать рынок земли.