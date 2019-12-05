В Раде хотят изменить календарный план

Новости Украины:Верховная Рада может "добавить" пленарное заседание на следующей неделе

Верховная Рада может до конца текущей недели принять постановление о внесении изменений в календарный план работы второй сессии, которым предлагается провести 12 декабря дополнительное пленарное заседание в парламенте.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Этого проекта постановления на повестке дня сегодня нет, но мы можем рассмотреть его сегодня или завтра", - отметил Корниенко.

Он уточнил, что намерение изменить календарный план не связано с каким-то тайными заседаниями, чтобы ночью голосовать рынок земли".

"Вряд ли за это время комитет сможет обработать такое количество поправок, из-за которого создали поправочный спам. Я думаю, что это будет просто рассмотрение этих вопросов повестки дня, которые мы не успеем на этой неделе - у нас там еще около 70 законопроектов осталось, мы постепенно идем, много поправок осталось, потому что это второе чтение... Мы решили сделать четверг еще одним сессионным днем, как специальный день, когда нет выступлений от фракций... Там просто есть целый день для рассмотрения вопросов и голосования", - отметил Корниенко.

При этом он не исключает, что 12 декабря Рада сможет продолжить работу до исчерпания вопросов повестки дня.