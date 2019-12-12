12 декабря - приметы и обряды в Парамонов день

Новости Украины:Православные верующие 12 декабря вспоминают святого Парамона и с ним 370-ти мучеников, погибших в 250 году за Христа.

12 декабря почитают память святого мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников, пострадавших в 250 году за веру во Христа. При императоре Декии были организованы гонения на христиан. 370 верующих схватили и заточили в темницу. Их пытали, заставляли отречься от веры и поклониться языческим божествам. Видя муки христиан, один из местных жителей по имени Парамон, заступился за них. Он открыто исповедовал свою веру в Единого Истинного Бога. За что вместе с мучениками был жестоко убит язычниками.

Приметы и поверья

В этот день загадывали о погоде на всю зиму. Отсюда и пошло название Парамон-зимоуказатель. По старому стилю Парамонов день выпадал на 29 ноября. Поэтому по нему определяли погоду на наступающий декабрь:

Крестьяне спешили встретить закат солнце. Верили, что если на Парамона утро красное и ясное, то весь декабрь будет ясным.

Если с утра снег пошел, то метель будет до святого Николая (19 декабря).

Если к этому дню снег ещё не выпал, то зимушка будет тёплой и бесснежной.

Если снежные хлопья становятся крупными, то грядёт потепление.

Снегопад в этот день являлся доброй приметой – будет хороший урожай хлеба в следующем году.

Если заря багряная, то день будет ясный, но ветряный.

Дым из трубы столбом – к морозу, стелется по земле – к потеплению.

Звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели.

Если ко дню Парамона много снега намело, то следующий год будет хорошим.

Было принято сметать снег с крыш. В народе говорили: "Пришел Парамон – снег с крыш вон". Чтобы крыша не прохудилась, не использовали лопаты, а брали веники или мётлы.

На Киевской Руси к венику относились с почтением. Про него существует множество примет:

Покупать веник нужно на растущую луну и ни в коем случае не делать это в августе. Купленная в этом месяце вещь принесёт обитателям дома хлопоты и раздоры.

Подметали и увидели на полу прутик от веника? Ждите гостей.

В одном жилище нельзя подметать полы разными вениками. Даже держать более одной метлы в доме – дурное знамение. В противном случае младшие перестанут старших почитать и деньги в доме водиться не будут.

Нельзя метлу использовать в качестве орудия наказания. Если ударить ей ребёнка, то он перестанет расти, взрослого – сильно исхудает, животное – заболеет.

Беременным нельзя переступать через веник, иначе будут тяжелыми роды.

Человек, рождённый 12 декабря, по гороскопу Стрелец. Персоны, появившиеся на свет в этот день, делают особый акцент на физической оболочке. Их жизненное кредо: "В здоровом теле – здоровый дух". В качестве талисмана им подходит амазонит, который привлекает удачу и обеспечивает успех в финансовых делах.