В Украине резко увеличилось количество больных ОРВИ

Новости Украины:По состоянию на 8 декабря в стране ОРВИ заболели 173 тыс. человек, из них 69,3% - дети.

В декабре количество украинцев, больных острыми респираторными вирусными инфекциями, увеличилось более чем на 20 тысяч человек, по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные сайта Министерства здравоохранения Украины.

За прошедшую неделю, по состоянию на 8 декабря в стране ОРВИ заболели 173 тыс. человек, из них 69,3% - дети.

Показатель заболеваемости составил 453,4 на 100 тыс. населения, что на 4,9% меньше эпидемического порога по Украине.

Зарегистрировано 24 случая среди пациентов гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и 19 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

Отмечается, что за прошлую неделю против гриппа были вакцинированы 14 тыс. 590 человек, а с начала октября прививки сделали 208 тыс. 551 человек.

С начала эпидемического сезона никто не умер в результате гриппа.

Напомним, в прошлом месяце в Украине ОРВИ заболели 150 тыс. 832 человека, из них 67,3% - дети.

ОРВИ и грипп являются заразными вирусными инфекциями дыхательных путей. Несмотря на то, что симптомы могут быть похожими, грипп намного опаснее.

Вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека человеку в основном воздушно-капельным путем, не исключен и контактный путь передачи инфекции. Заболевания обычно поражают большие группы людей, которые проводят время в тесном контакте, например, в детских садах, школах, студенческих общежитиях, военных казармах, офисах и домах престарелых.