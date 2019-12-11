Скачать
Среда, 11.12.2019
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
В Gmail появилась новая полезная функция
В Gmail появилась новая полезная функция

В Украине изменились противопоказания к вакцинации

В Украине изменились противопоказания к вакцинации
13:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:С 10 декабря в Украине вступили в силу изменения в календаре профилактических прививок и Перечне медицинских противопоказаний.

В Украине вступил в силу новый приказ по изменениям в перечне медицинских противопоказаний к вакцинации. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Потребность обновить этот документ с учетом мировых рекомендаций и передовых практик назрела давно, ведь в старой версии противопоказания часто были недостаточно клинически обоснованы", – говорится на сайте центра.

Медицинские противопоказания делятся на абсолютные противопоказания к прививке и предостережения по поводу вакцинации, передает "УП.Жизни".

Абсолютные противопоказания:

  • наличие в анамнезе анафилактической реакции на предыдущую дозу вакцины;
  • беременность — противопоказано введение живых вакцин (например, УПК);
  • тяжелая иммуносупрессия/иммунодефицит — противопоказано введение живых вакцин;
  • острые заболевания с повышением температуры выше 38,0° C - противопоказания для рутинной вакцинации.

Однако в приказе указано:

Вакцинация во время острого заболевания не снижает иммунного ответа на введение вакцин и не повышает риски возникновения побочных реакций.

Отсутствует влияние на формирование иммунного ответа на вакцинацию лиц с острой болезнью с легким течением как без, так и с повышением температуры до 38,0° С. Такие состояния не являются противопоказанием для проведения как плановой, так и экстренной вакцинации.

Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах

Люди с острыми заболеваниями с лихорадкой выше 38,0 С могут быть вакцинированы, как только выздоровеют и не будут иметь признаков острой болезни. Исключения:

1) реконвалесцент кори. Нужно отложить прививки живыми вакцинами на 4 недели с начала заболевания, что связано с временным снижением клеточно-опосредованного иммунитета;

2) реконвалесцент ветряной оспы. Нужно отложить введение живых вакцин на 4 недели с начала заболевания.

Незначительные нарушения в состоянии здоровья (прорезывание зубов, диспепсия, простуда с повышенной температурой или без), которые часто встречаются у детей первых лет жизни, не является противопоказанием к вакцинации.

Вакцинация людей с возможной аллергией к компонентам вакцины

Яичный белок в составе вакцины КПК. Вводить вакцину обычным способом без применения специальных предохранительных мер. Остаточное количество яичного белка, что может присутствовать в этих вакцинах, является недостаточной для инициации аллергической реакции.

Люди в анамнезе с анафилактической реакцией на яичный белок могут быть привиты вакцинами для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи, вакциной против ветряной оспы. Реципиенты вакцины не должны проходить скрининговых обследований относительно аллергии к яичному белку

В Минздраве заявляют, что в Украине достаточно вакцин против дифтерии

Яичный белок в составе вакцины против гриппа. Вводить вакцину обычным способом без применения специальных предохранительных мер. Люди с аллергией к яичному белку (в том числе и те, у кого развивались анафилактические реакции после употребления в пищу яйца) могут быть привиты инактивированной вакциной против гриппа без дополнительных мер предосторожности согласно стандартной практики введения вакцин

Яичный белок в составе вакцины против желтой лихорадки. Если результат по кожной пробы с вакциной положительный, вводить малыми дозами под наблюдением. Вакцины, изготовленные с использованием куриного эмбриона, с большей вероятностью могут содержать яичный белок или белки эмбриона, что в свою очередь повышает риск развития аллергической реакции у лиц с аллергией к яйцу.

Итак, вакцина против желтой лихорадки не должна рутинно использоваться у людей с известной аллергией к яичному белку.

Желатин. Если результат по кожной пробе с вакциной положительный, вводить малыми дозами под наблюдением.

Лактоза в составе АКДС. Вводить вакцину обычным способом без применения специальных предохранительных мер.

Дрожжи в составе вакцины против гепатита В. Если результат по кожной пробе с вакциной положительный, вводить малыми дозами под наблюдением.

Латекс. Вводить вакцину обычным способом без применения специальных предохранительных мер.

Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания

Вакцинацию не следует откладывать в случае:

  • аллергии на бытовые аллергены;
  • аллергии на аллергены растительного происхождения;
  • аллергии в семейном анамнезе; проведение алергенспецифической иммунотерапии;
  • аллергии на антибактериальные препараты, которые используются рутинно.

Исключение: вакцины, содержащие неомицин и/или полимиксин, противопоказаны людям, которые в анамнезе имели анафилактические реакции на указанные антибактериальные препараты.

Вакцинация беременных и кормящих мам

Как было указано выше, беременным противопоказано введение живых вакцин.

Лактация не является противопоказанием иммунизации матери.

Вакцинация кормящих мам инактивированными вакцинами или вакцинами, содержащими живой вирус, не влияет на безопасность женщин или детей, находящихся на грудном вскармливании.

В Украине за 2019 год зафиксировано более 13 тыс новых случаев ВИЧ-инфекции

Грудное вскармливание является временным противопоказанием для вакцинации матери против ветряной оспы из-за теоретической опасности передачи вируса от матери к младенцу.

Вакцину против желтой лихорадки не следует вводить женщинам, которые кормят грудью.

Однако, если женщина вскармливает ребенка грудью, не может избежать поездки или отложить ее в районы, являющиеся эндемичными для желтой лихорадки, в которых риск заражения высокий, она должна быть вакцинирована. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, должны быть вакцинированы согласно Календарю прививок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцина, Прививки, КПК, Противопоказания, Ппротивопоказания к вакцинации.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
04 Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
05 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний: За спиной Филарета играют пророссийские силы
Епифаний: За спиной Филарета играют пророссийские силы
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь