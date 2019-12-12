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Глава Минкульта рассказал о приоритетных задачах на 2020 год

Глава Минкульта рассказал о приоритетных задачах на 2020 год
13:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В МКМС отмечают, что одним из приоритетов станет развитие туризма.

Министерство культуры, молодежи и спорта обязательно будет поддерживать молодежь и развитие туризма, и для этого уже создан ряд программ.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал во время итоговой встречи с участниками грантовой программы "Малые города - большие впечатления".

"Например, речь идет о программе, на которую государство выделило беспрецедентные средства. Она предполагает, что молодежь со всей страны начнет путешествовать по государству. Так, молодежь из Закарпатья поедет в Чернигов, или молодежь из Черниговской области поедет в Харьковскую или в Сумскую области", - сказал Бородянский.

По его словам, каждый из присутствующих будет иметь возможность принять участие в этой программе и увидеть красоту нашей страны.

Чиновник также заверил в том, что развитие туризма станет одним из приоритетов для МКМС.

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Он отметил, что главная задача вновь созданного министерства заключается в развитии культуры, поддержке молодежи, сохранении национальных ценностей.

Министр также поблагодарил участников программы "Малые города - большие впечатления" за то, что в сложных условиях они обеспечивают развитие громад и развитие культурных общин.

Цель программы - поддержка населенных пунктов с общей численностью населения до 50 тыс. человек. Участие в конкурсе могли принять культурно-художественные проекты от органов местного самоуправления, юридических лиц всех форм собственности, творческих союзов, физических лиц-предпринимателей. В результате конкурса были выбраны 74 победителя, но удалось реализовать 71 проект, поскольку трое участников по разным причинам не смогли внедрить грант в своей громаде.

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Участники проектов на протяжении дня представят присутствующим свои достижения, статистику и тенденции развития громад. В рамках встречи состоятся панельные дискуссии с обсуждением дальнейшей судьбы программы "Малые города - большие впечатления". В частности, присутствующие будут искать точки соприкосновения развития малых территорий и культурной политики, обсуждать развитие культурной сферы в условиях децентрализации, а также посвятят внимание потенциалу культурного наследия и креативных кластеров в развитии туристической привлекательности малых территорий.

В конце встречи состоится вручение дипломов победителям конкурса "Малые города - большие впечатления".

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Минкульт, Владимир Бородянский, МКМС.
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