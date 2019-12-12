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Четверг, 12.12.2019
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Первая леди Украины обратилась к дефлимпийской сборной Украины (Видео)

Первая леди Украины обратилась к дефлимпийской сборной Украины (Видео)
15:58 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Елена Зеленская обратилась к дефлимпийской сборной на языке жестов

Супруга Президента Украины Елена Зеленская пожелала национальной сборной успехов и побед на зимних Дефлимпийских играх, что пройдут 12-21 декабря в Италии.

Видеообращение к спортсменам первая леди записала на языке жестов.

"Мои сердечные поздравления украинским дефлимпийцам. К сожалению, я сегодня не смогу быть вместе с вами, поэтому и решила записать это видео. Желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне восхищаюсь тем, что вы делаете для Украины. Ведь то, как вы представляете нашу страну на мировых спортивных аренах, – это престиж Украины. Буду болеть за вас! Возвращайтесь с победами", – отметила супруга Президента.

Как рассказали в пресс-службе Офиса Президента, зимняя Дефлимпиада–2019 должна стать знаковой для украинской команды, которая уже пятый раз будет отстаивать на соревнованиях честь государства, ведь именно на играх в Италии сборная отметит 20-летний юбилей участия украинских спортсменов с нарушениями слуха в зимних дефлимпиадах.

В Италию едут соревноваться 34 спортсмена – 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная в истории участия Украины в зимних Дефлимпиадах.

Всего в главных соревнованиях четырехлетия примут участие более 1 тыс. спортсменов с нарушениями слуха из 40 стран мира. Будет разыграно 36 комплектов наград. Украинцы претендуют на 19 из них.

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Национальная команда примет участие в пяти из шести видов спорта, представленных на зимней Дефлимпиаде-2019: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, сноубординг и шахматы. Причем в сноубординге и шахматах дефлимпийцы Украины будут соревноваться впервые.

На последних Дефлимпийских играх спортсмены показали лучший результат за всю зимнюю дефлимпийскую историю Украины, войдя в четверку сильнейших команд мира по общему количеству наград и завоевав восемь медалей, среди которых пять серебряных и три бронзовых.

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Первая Леди, Первая леди Украины, Дефлимпийская сборная Украины, Елена Зеленская.
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