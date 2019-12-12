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"Позволит избежать дальнейших задержек": комментарий ООН о переводе "дел Майдана"

"Позволит избежать дальнейших задержек": комментарий ООН о переводе "дел Майдана"
16:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В ООН приветствовали перевод в ГБР расследований по "делам Майдана".

Глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер приветствует принятие поправок в законопроект «О Государственном бюро расследований», которые предусматривают перевод в ГБР без конкурса следователей органов прокуратуры и прокуроров, которые расследовали "дела Майдана".

Об этом она заявила во время презентации периодического доклада относительно ситуации на Востоке Украины за период с 16 августа по 15 ноября этого года.

"Мы приветствуем перевод следственной группы, которая ведет расследование дел относительно Майдана, из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований, как это предусмотрено недавно принятыми изменениями в закон о ГБР. Надеемся, что это сохранит преемственность этих расследований и позволит избежать дальнейших задержек", - сказала Богнер.

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Она сообщила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало незначительный прогресс в уголовных процессах, связанных с убийствами и насильственными смертями во время протестов на Майдане. В частности, в течение отчетного периода произошло несколько судебных заседаний.

"Однако самый важный вопрос в том, чтобы увидеть реальный прогресс в этих делах. Жертвы и их семьи требуют правды и справедливости", - подчеркнула Богнер.

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ГПУ, ООН, Майдан, ГБР, Дела Майдана.
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