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ООН рекомендует Украине пересмотреть языковой закон

ООН рекомендует Украине пересмотреть языковой закон
13:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Мониторинговой миссии ООН по правам человека советуют украинским властям разработать закон о защите языков национальных меньшинств.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине рекомендует украинской власти пересмотреть закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила на брифинге в Киеве.

Она напомнила, что Венецианская комиссия дала заключение по закону о государственном языке.

"И опять же, мы призываем власти изучить это решение, которое в значительной степени соответствует нашему собственному анализу, и пересмотреть закон, а также ввести закон о правах меньшинств и их языковых правах", - сказал Богнер.

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При этом она добавила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека не уполномочено предлагать Генеральной ассамблее рассматривать любые решения по языковым вопросам. По словам Богнер, это могут делать страны - члены ООН.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а также работать уполномоченный по защите государственного языка.

Закон предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства Украины.

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6 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение по языковому закону. Согласно документу, закон не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств. Комиссия призвала украинские власти отсрочить воплощение положений языкового закона до принятия закона о национальных меньшинствах.

В то же время эксперты Венецианской комиссии признали, что в Украине языковая политика является чрезвычайно сложным, чувствительным и очень политизированным вопросом, особенно учитывая войну с Россией.

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ООН, Языковой закон, Мониторинговая миссия, Матильда Богнер.
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