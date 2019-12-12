"Это его личная позиция": Арахамия прокомментировал инициативу Бужанского по отмене языкового закона

По словам Давида Арахамии данный вопрос не обсуждался на фракции, это личная позиция Бужанского.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал инициативу депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского об отмене закона о государственном языке. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я не оцениваю. У нас не было никакого обсуждения на фракции. Я знал об этих планах Бужанского, он ждал заключения Венецианской комиссии. Это его личная позиция. Он зарегистрировал этот законопроект. У нас не было никакого обсуждения, мы не можем запретить ни одному депутату вносить законопроекты", - отметил лидер фракции.

По словам Арахамии, когда законопроект будет зарегистрирован и его распределят для рассмотрения в комитете, этот вопрос будет обсуждаться на заседании фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля.

6 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение по языковому закону. Согласно документу, закон не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств. Комиссия призвала украинские власти отсрочить воплощение положений языкового закона до принятия закона о национальных меньшинствах.

10 декабря Бужанский в Facebook написал, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу. При этом целесообразность отмены языкового закона Бужанский обосновывает рекомендациями Венецианской комиссии. Он уверен, что отмена закона об украинском языке "откроет возможность для написания действительно стоящего документа", а также для "широкой дискуссии на эту тему между жителями Востока и Запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа".

Комментируя законодательную инициативу Бужанского, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что "не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от "Слуги народа", является позицией фракции".