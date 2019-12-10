Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Джошуа обратился к Уайлдеру
Джошуа обратился к Уайлдеру
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

В "Слуге народа" предлагают отменить языковой закон

В "Слуге народа" предлагают отменить языковой закон
14:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Нардеп Бужанский подал в Раду законопроект об отмене закона о языке.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной Раде отменить закон о государственном языке.

"Внёс в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии", - написал Бужанский на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По мнению народного депутата, действующий закон о государственном языке "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет" и "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского".

100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта

Бужанский уверен, что отмена данного закона "откроет возможность для написания действительно стоящего документа", который будет отвечать интересам Украины и европейским ценностям.

В то же время на сайте Верховной Рады по состоянию на 13.00 вторника пока информации о том, что законопроект Бужанского зарегистрирован, нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Языковой закон, Слуга народа, Максим Бужанский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: руководителю уже объявили подозрение
Руководителю Одесского колледжа сообщили о подозрении
Стрельба в больнице в Чехии: подозреваемый застрелился
Стрельба в больнице в Чехии: подозреваемый застрелился
Сенцов о встрече в &quot;нормандском формате&quot;: Страну никто не предал
Сенцов о "нормандской встрече": Страну никто не предал
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь