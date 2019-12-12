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Четверг, 12.12.2019
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Гослекслужба получила новый онлайн-сервис

Гослекслужба получила новый онлайн-сервис
17:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Минцифры запустило онлайн-сервис для фармацевтов.

Министерство цифровой трансформации вместе с партнерами запустили онлайн-сервис, который позволит фармацевтам проводить операции с документами в режиме онлайн.

Об этом Минцифры сообщает на своей странице в Facebook.

"Минцифры совместно с Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками при поддержке проекта USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах запустили онлайн-сервис Гослекслужбы", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, этот сервис позволит проводить онлайн-операции с документами, что должно упростить работу для производителей лекарств, импортеров, дистрибьюторов и аптек. Этот сервис не только сэкономит время предпринимателям, но и должен сделать невозможной коррупцию.

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Сейчас сервис работает в тестовом режиме и пока доступны только три функции по выдаче лицензии о предпринимательской деятельности в сфере фармакологии.

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Гослекслужба, Минцифры.
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