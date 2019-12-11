"Государство в смартфоне" уже тестируют: что введут первым

Новости Украины:В Украине начинают тестировать приложение с водительскими е-правами.

В Украине запускают тестирование приложения "Дія", что является первым шагом для внедрения электронных водительских удостоверений и техпаспортов в Украине.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал во время брифинга в пресс-центре Кабмина 11 декабря.

"Сегодня мы запускаем первую очередь бета-тестирования приложения "Дія", которое является "государством в смартфоне", это наш первый шаг. Первые услуги, которые будут в этом приложении - возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный техпаспорт. Также будет возможность через мессенджеры общаться с государством, задавать вопросы... Мы считаем, что именно эта первая услуга поможет нам получить миллионы пользователей среди украинцев, и они почувствуют масштабно первые этапы трансформации", - сказал Федоров.

Он отметил, что разработали приложение в течение нескольких месяцев без привлечения средств из Государственного бюджета в партнерстве с украинской ІТ-компанией EPAM.

По его словам, водителям уже можно заходить и оставлять заявку на сайте Минцифры, в тестировании смогут принять участие 20 тысяч водителей.

"Есть несколько способов идентифицировать себя в приложении - через BankID, онлайн-банкинги, за три секунды происходит идентификация. Данные будут защищенными", - сказал Федоров.

По его словам, проверять подлинность водительских удостоверений полицейские смогут с помощью QR-кодов в приложении через планшет и смартфон.

Первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что полицейские готовы к реализации проекта в тестовом режиме и будут проверять документы с помощью планшета, а в будущем при необходимости и с собственных смартфонов.

Как сообщалось ранее, в октябре Кабинет министров инициировал эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений и техпаспортов, которые станут первыми услугами "государства в смартфоне".