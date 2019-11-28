Федоров: Опыт Литвы и Эстонии поможет ускорить цифровую трансформацию

Новости Украины:Литовские и эстонские партнеры, консультируя украинскую сторону, сразу делятся ошибками.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров убежден, что использование опыта балтийских стран поможет ускорить цифровую трансформацию Украины.

“Самая главная проблема для нас сейчас - это скорость внедрения реформ. А опыт наших балтийских коллег должен защитить нас от ошибок. Например, когда литовская сторона презентовала мне свой план цифровых трансформаций, я увидел, как это похоже на то, что мы сейчас начинаем делать. Но благодаря опыту коллег мы можем переступать через некоторые эволюционные этапы”, - рассказал Федоров.

По его словам, литовские и эстонские партнеры, консультируя украинскую сторону, сразу делятся ошибками. ”Они нам говорят: так не делайте с реестрами, не делайте так с услугами, а вот еще посмотрите на этот наш пример, начинайте с этого. Такие советы для нас очень полезны”, - поделился вице-премьер.

Он подчеркнул, что сотрудничество Украины с балтийскими странами в области цифровых технологий будет постоянным: “Мы уже договорились о неофициальных встречах на уровне заместителей министров, на уровне министров, во время которых мы будем делиться своим опытом, обмениваться презентациями.

27 ноября Михаил Федоров и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подписали Декларацию о намерениях относительно взаимного признания электронной идентификации и доверительных услуг для электронных транзакций между Министерством электронной трансформации Украины и министерством экономики и инноваций Литовской Республики.

26 ноября в Таллинне Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Каймар Кару подписали меморандум о сотрудничестве в электронной сфере.

26-27 ноября Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой и большая украинская делегация, находясь в Таллинне и Вильнюсе, провели важные встречи и переговоры и подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве.