Глава СБУ рассказал о самом громком деле за 100 дней работы ведомства

Новости Украины:Иван Баканов подвел итоги 100 дней СБУ и назвал самое громкое дело.

За 100 дней работы Служба безопасности Украины доказала, что способна системно и эффективно противодействовать иностранным спецслужбам и достигать весомых результатов в сферах защиты национальной безопасности, борьбы с терроризмом и киберугрозами.

Об этом сказал председатель СБУ Иван Баканов, комментируя 100 дней своей работы в должности, сообщает СБУ.

"Последние результаты доказывают эффективность новых подходов в деятельности СБУ. Служба противодействует не мелким мошенникам, а заботится о национальной безопасности страны. Так, только в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности Украины мы начали 101 уголовное производство", - сказал он.

Наиболее громким делом Баканов назвал задержание одного из ключевых лидеров ИГИЛ по прозвищу "Аль Бара Шишани", который приехал в Украину по поддельным документам. Спецоперация была проведена совместно с иностранными партнерами.

По данным руководителя спецслужбы, только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них - 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских.

В сфере противодействия киберугрозам усилиями СБУ открыто 124 уголовных производства. Совместно с партнерами из США Службе удалось нейтрализовать мощную хакерскую группировку.

"Нами были заблокированы тысячи противоправных посягательств в интернете на граждан Украины, стран Европы, США, Японии, их органы власти и управления, объекты критической инфраструктуры", - отметил глава СБУ.

По его словам, за последние две недели спецслужба заблокировала деятельность еще двух мощных группировок киберпреступников. В частности, украинские хакеры похищали средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США. Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов. В Киеве СБУ ликвидировала "ботоферму", через которую хакеры организовывали массовую регистрацию фейковых аккаунтов в социальных сетях, активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".