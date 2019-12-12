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Гадания на Андрея: как узнать имя суженного

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Гадания на Андрея: как узнать имя суженного
21:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости Украины:Если гадать на Андрея – можно заглянуть в будущее.

По дохристианским верованиям украинцев, именно в эту ночь происходят мистические вещи и чудеса. 

А начиналось в этот день все с вечерниц. Молодежь сходилась к одному дому вечером, 12 декабря, где девушки и юноши шутили, пели песни и играли в разные игры.

Ближе к ночи на 13 декабря юноши шли делать убытки там, где жили холостые, а девушки гадали на будущую судьбу. Или действенные давние украинские гадания – можете проверить сами.

Гадание на имя суженого

1. В ночь на 13 декабря положите себе под подушку мешочек с мужскими именами. На отдельных бумажках напишите 11 имен по своему усмотрению, а одну бумажку оставьте пустой. Утром выньте одну из них. Какое имя выпадет – такое и будет иметь ваш будущий муж. А если вы вытащили пустую бумажку – судьба желает оставить его имя в тайне.

2. Накануне Андреевской ночи напишите по одному мужскому имени на нескольких луковицах. Поставьте их в емкость с водой. Которая луковица прорастет первой - того имя и станет вашей судьбой.

3. В миску налейте воды, а на краях сосуда закрепите куски бумаги с именами ребят. К середине воды пустите зажженную свечу в лодочке из ореховой скорлупы и ждите, пока он не приплывет к одному из краев с мужским именем. Тот и станет вашим избранным.

4. Еще один способ наколдовать имя суженого очень прост. В ночь с 12 на 13 декабря выйдите на улицу и спросите имя у первого встречного, обязательно незнакомого, прохожего. Какое будет у него имя – такое и у вашего жениха.

Когда выйдете замуж

1. Поймайте в горшок паука и прикройте, так чтобы не убежал. Если животное начнет сновать паутину – вскоре будет помолвка.

2. Если девушек собралась целая компания - можно погадать на сапогах. Каждая берет по своему сапогу, и переставляете через дом – от стены до порога. Чей сапог первым закончит эстафету - та и выйдет замуж первой.

3. Через голову бросьте сапог. Если он упал носом – надо обратить внимание на то, в какую сторону он указывал, ведь с той стороны стоит ждать жениха. А если сапог упал подошвой – вскоре ждите сватов.

4. Еще один вариант с сапогами. "Измеряя" пол сапогом от стены до порога, пригаваривайте на каждый переставленный сапог: "молодец", "вдовец", "буду в девках". Какой вариант застанет ваш сапог на пороге – то и ждите в ближайшем году.

5. Перед Андреевой ночью отломите веточку вишни. Но это нужно сделать так, чтобы никто не видел. Дома поставьте в воду, сказав: "Святой Андрей, имею в Тебе надежду. Дай, чтобы вишня зацвела, а мою судьбу на порог привела".

Если к Рождеству расцветет – выйдете в этом году замуж, а если нет – придется ждать следующего года.

6. В компании девушек можно погадать и на нитке. Каждая берет по куску нити одинаковой длины и поджигает ее. Чья догорит быстрее – та девушка выйдет первая замуж. Если же нить угаснет сразу или сгорит наполовину – по верованиям это не очень хорошо. Но будьте очень осторожны как с огнем, так и с пальцами.

7. Гадание на фасоли. Берете левой рукой горсть фасоли, по одной откладываете, приговаривая: "в девках сижу" – "замуж пойду", и так до тех пор, пока не закончится фасоль. 

Гадание на перстнях

В ночь на Андрея, уединившись, подумайте о том, какие изменения в личной жизни хотите больше всего. После такой медитации возьмите достаточно глубокую мисочку и насыпьте в нее пшеницы.

Туда положите четыре различные кольца: простое, золотое, серебряное и перстень с драгоценным камнем. Перемешайте так, чтобы они полностью "утонули" в пшенице.

Закрыв глаза, еще раз напомните себе о наиболее желаемое и вытяните один перстень. Простой – будете искать свою судьбу, золотой – выйдете замуж, серебряный – встретите свою пару, с драгоценным камнем – вас будут любить.

Каким будет муж

1. В миску налейте воды. Покрошите восковую свечу на кусочки, растопите их в металлической ложке над свечой или другим источником тепла. Растопленный воск быстро вылейте в миску. Он быстро застынет, а уже в необычных формах попробуйте разглядеть очертания своего будущего мужа.

2. По древним верованиям, в ночь на Андрея судьбу можно было увидеть и в зеркале. Уединитесь, так чтобы никого не было в комнате, сядьте перед зеркалом, поставьте по обе стороны зеркала по зажженной свече, трижды приговаривая такие слова:

Я тебя, зеркало, спрашиваю,

С кем я свою судьбу соединить должна?

Соединить с Иваном прошу,

Потому что его в сердечке ношу.

После этого отвернитесь от зеркала, закройте глаза и скажите следующее:

Святой Андрей, помоги,

Суженого моего покажи!

Гадаю на свой венок,

Прошу защиты от звезд!

Дай Бог, брака дождаться,

Меня с Иваном обвенчать.

Поэтому сразу резко повернитесь и посмотрите в зеркало. Но не пугайтесь того, что увидите. Если с первого раза ничего не получилось – можно повторить процесс трижды. Но если судьба не сжалилась ни на одну из следующих попыток – тогда ждите до следующего года.

3. Увидеть лицо жениха можно во сне. Перед тем, как лечь спать, поставьте под кровать стакан с водой, а сверху – деревянную ветку или небольшую дощечку, которая будет символизировать кладку через реку. После этого произнесите трижды такие слова:

О дай же Бог, молодой мне,

Чтобы приснился мой суженый во сне.

И Тебя, Святой Андрей,

Я прошу, как умею:

Святой Андрей, помоги,

Меня сегодня не оставь!

Ой ты, мостик, но не клонись,

А ты, Ваня, мне приснись.

Перейди реку – быструю воду,

И веди к браку меня, молодую. 

Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания

Приятных развлечений и пусть судьба вам обязательно улыбнется!

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