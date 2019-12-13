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13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного
13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного

13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного

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13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного
07:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В пятницу, 13 декабря, православные отмечают день святого Андрея Первозванного.

Сегодня церковь чтит память Андрея Первозванного – одного из 12 апостолов. Он был братом апостола Петра и учеником Христа.

Андрей Первозванный был рыбаком и проживал в селении Капернаум. Однажды он услышал весть, что из Иудейской пустыни пришел Иоанн Креститель, проповедующий приближение Царства небесного. Андрей отправился к реке Иордан, где стал свидетелем настоящего чуда. Когда Иоанн крестил людей, на берегу возник человек, которого все звали Иисусом из Назарета. Во время обряда крещения над Христом прояснились небеса и ему на голову сел белоснежный голубь. Глядя на это, Андрей понял, что Иисус – это именно тот человек, который знает путь в Царство небесное. Будущий апостол назвал его раввином.

На следующий день, когда Спаситель проходил мимо, Андрей и его брат Пётр направились за ним. Они боялись приблизиться к нему слишком близко и первыми заговорить. Иисус увидел идущих по пятам мужчин и спросил, что они хотят. Братья поинтересовались у Христа, где он живёт. На что тот сказал: "Идите и всё увидите".

Через несколько дней Андрей и Пётр рыбачили на берегу. К ним подошел Иисус и сказал: "Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами людей". И оба юноши оставили сети и устремились за ним. Андрей первым из всех пошел за Иисусом, за что его и прозвали Первозванным.

Много чудес увидел Андрей, став учеником Иисуса. Это и чудо воскресения и вознесения Спасителя на Небеса. Однажды Христос сказал им: "Иоанн крестил людей водою, а вы будете крещены Святым Духом".

В день пятидесятницы, когда все апостолы собрались вместе, внезапно с неба послышался шум и в воздухе возникли языки огня. Апостолы исполнились Духа Святого и заговорили на разных языках. Они готовились к великому апостольскому служению.

Андрей отправился в Восточные страны проповедовать слово Божие. Он посвятил в веру разные народы и повсюду возводил христианские церкви. Именем своего Учителя он теперь и сам мог совершать чудеса.

В Синопе проповедника побили камнями, но он остался невредим и двинулся дальше. Он прошел побережье Черного Моря, Причерноморье и Крым и по Днепру поднялся до места, где сейчас расположен г. Киев. Андрей сказал: "На этих горах будет находиться великий город, в котором возведут множество церквей". Он благословил киевские горы и установил там крест.

Андрей дошел до поселения славян, затем вернулся в Рим и во Фракию. Последним поселением, которое посетил апостол, стал г. Патры. Здесь святой принял мученическую смерть и был распят на косом кресте, который с того дня называют Андреевским. Позже на месте распятия воздвигли храм Андрея Первозванного – самый большой в Греции.

Приметы

Крестьяне в этот день делали прорубь и прислушивались к шуму воды. Если было тихо, то зима будет мягкая и тёплая. Если же бурлит и шумит водица, то будут морозы, вьюги и бури.

Смотрели на огонь в печи:

  • красный – к стуже;

  • белый – к потеплению.

К другим приметам Андреева дня относятся:

  • Ясный и морозный день – к богатому урожаю.

  • Выпавший на Андрея снег может до самого апреля лежать.

  • Уголь на лучине крутится – к морозам.

  • Если кошка активно намывается, то погода будет холодной и ясной.

  • Облака быстро и низко плывут – к стуже.

Что нельзя делать

С 13 декабря начинается зимний праздничный цикл. С Андрея Первозванного и до Крещения нельзя ткать и прясть. Можно сходить в гости или пригласить гостей в свой дом. Так как день выпадает на Рождественский пост, то актуальным будет приготовление рыбных блюд, которыми угощают домочадцев и гостей.

Пить водку и другие алкогольные напитки не рекомендуется. Также нельзя сквернословить, ругаться и сплетничать. Постарайтесь провести день в позитивных мыслях и молитве.

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