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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
08:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Андрей в переводе с древнегреческого языка (Андреас) означает "мужественный", "отважный". Также существует перевод "мужчина", "человек".

У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей – это апостол Андрей Первозванный. Это первый из учеников Христа, брат апостола Петра. Он был распят в греческом городе Патры на кресте в виде буквы "Х". Этому символу дали название "андреевский крест". Именно он изображен на флаге русского флота. В православной традиции апостол Андрей считается покровителем Греции, России, Румынии, Украины и российского военно-морского флота, а в католической – покровителем Шотландии, Бургундии и Сицилии.

Для имени Андрей указаны православные именины.

Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает Андрею в жизни неплохо устроиться. Со стороны можно подумать, что все ему дается очень легко, но на самом деле, Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы добиться результата. И не потому, что он ленив или неудачлив, а потому что сам не верит в то, что результаты своих трудов это и есть последствия приложенных им усилий. Некоторое сомнение в своей собственной значимости, заниженная самооценка – именно поэтому Андрей прячется в компаниях, чтобы не чувствовать себя неловко наедине с самим собойАндрей наделен богатым воображением. Но, как часто бывает, его внутренний мир очень сложен. Андрей любит компанию и любит уединение, он умелец поострить, шутить, разыгрывать, но и посидеть-подумать в одиночестве не откажется. То он полон идей, готов со всеми делиться, то сосредоточен и занят решением какой-то задачи. Одной из любимых его игрушек является конструктор.

Андреи достаточно эгоистичны, не особо прислушиваются к мнению старших и советам окружающих. Они непредсказуемы, высокого мнения о себе и любят обращать на себя внимание. И в этом случае он использует все возможные средства - ревность, шантаж, скандалы.

При этом Андреи искренне веселые и жизнерадостные люди. Рутина и быт – не их конёк. Андрей любит свою семью, но ценности общения для него на ступеньку выше, чем семейные ценности. Андрей способен в бескорыстной помощи чужому человеку, но, бывает, что и в ущерб своей собственной семье. Обид, нанесенных ему, Андрей не прощает.

Многие "зимние" Андреи предпочитают выбирать себе творческие профессии (режиссер, актер, художник, певец). Из "осенних" обладателей этого имени получаются хорошие бизнесмены.

Поздравления

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

 

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

 

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

С праздником тебя, Андрей!

Если ласково — Андрюша...

Будь здоровым, не болей

И всегда во всём будь лучшим.

 

Будь любимым и люби,

За любовью — на край света.

Целей достигай, не спи,

Чтоб успеть всё в жизни этой.

 

Не грусти и не скучай.

Всё имей, что только нужно.

Этот праздник отмечай

Ярко, весело и дружно!

Поздравления, Андрей,

Принимай от нас скорей.

Рюмку полную нальем —

За твое здоровье пьем.

Пусть звучит наш главный тост:

"Пьем за твой карьерный рост!",

Чтобы шел к вершине смело,

За любое брался дело.

Чтобы был ты полон сил,

И кошель чтоб толстым был.

Пусть купюр веселый хруст

Не испортит к жизни вкус.

Олигархом стань, Андрей,

И не забывай друзей.

Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления

Пусть к тебе без тормозов

Счастье мчит на всех парах,

Будет жить в душе любовь,

Чтоб леталось в облаках.

 

Пусть всегда тебя, Андрей,

Добрый ангел бережёт,

Будет множество друзей,

И во всём удача ждёт!

Спешу желать тебе, Андрей,

Чтоб от веселья день за днем

Ты щебетал, как воробей,

А к целям воспарял орлом,

 

Не знал преград, не знал потерь,

Тоски, предательства, долгов.

Пусть отворяет в сказку дверь

Тебе волшебница-любовь.

 

Смотри, Анрюха, не хворай!

Держи в руках удачи хвост!

На крыльях счастья же взлетай

Всегда до самых ярких звезд!

Оптимистом будь, Андрей,

Развлекайся веселей,

Унывать не думай даже,

Позитив для жизни важен.

 

Ценят пусть друзья-подруги,

Уважают все в округе,

И успех большой как море

Пусть тебя накроет вскоре!

Уважаемый Андрей,

Не грусти и не болей,

Будь всегда ты на подъеме —

Хоть на даче, хоть на море.

 

От друзей не открестись,

Только к лучшему стремись.

Вверх иди, стремись, пытайся

И борись за свое счастье.

 

Жизнь цени, не злись ты часто.

Для здоровья ведь опасно

Жить, не зная позитива.

Пусть всё зло проходит мимо.

Ты — компании душа.

И всегда веселый, бодрый.

Жизнь пусть будет хороша,

А удача самой доброй!

 

Улыбайся веселей,

Получая все и сразу.

С твоим праздником, Андрей!

Мчи вперед, добавив газу!

Я желаю жить красиво

Средь любимых и друзей,

Ездить на крутой машине.

Первым будь всегда, Андрей.

 

Пусть везет тебе в работе,

Жизнь пусть бьет ключом всегда,

Жить в любви и не сдаваться

Пожелаю я всегда.

Андрей — воистину мужчина,

И в этом имени начало.

Андрюшка — это звучит мило,

Но жизни целой ему мало!

 

Андрей — мечтатель и проказник,

Так повелось уж в жизни с детства.

Вообще, мужчина этот — праздник

С большой душой и чистым сердцем!

 

Андрей, желаем тебе счастья.

Такого, как другим ты даришь.

И пусть всё лучшее на свете

Своим потомкам ты оставишь!

Ты находчивый, веселый,

Настоящий джентльмен.

Ты, Андрей, силен и ловок,

Как продвинутый спортсмен!

 

Мы тебе желаем много

Денег, счастья и любви.

Поздравленья наши эти

Ты давай скорей лови.

13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного

Добрей тебя придумать человека сложно,

Ты мудрость, понимание, стена,

Ты и опора, и поддержка,

Необходим ты всем всегда.

 

И в этот день такой особый,

Тебе Андрей, желаю я побед,

Чтоб ты забыть сумел все самое плохое,

Чтоб на пути всегда горел зеленый свет.

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