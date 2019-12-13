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13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного
13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного

День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день

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День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
09:08 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:День Андрея Первозванного, который отмечают 13 декабря, – один из самых любимых православных праздников украинцев.

13 декабря отмечается День святого Андрея Первозванного. Какие традиции и приметы связаны с этим праздником, а также что нельзя делать в этот день – читайте в нашем материале.

Праздник Андрея Первозванного

Праздник Андрея Первозванного – это не только религиозный праздник, но и народный. Люди считают, что ночь с 12 на 13 декабря наполнена волшебством. Этот праздник появился очень давно, многие традиции Дня Андрея Первозванного уже забыты, но некоторые все еще актуальны.

Древняя христианская легенда говорит, что апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережьях Черного моря и в окрестностях Киева. Хотя Андрей Первозванный – христианский святой, однако народные традиции, обычаи и обряды в этот день имеют дохристианский характер: заклинания и гадания на будущую судьбу.

В народе этот праздник еще называют Калита. Он считается холостяцким праздником, поскольку в Андреевскую ночь парням разрешено безобразничать и устраивать различные шалости, а девушки этой ночью могут узнать свою судьбу. Праздник Андрея является праздником молодежных гуляний, где юноши и девушки ищут себе пару для будущей супружеской жизни.

День Андрея Первозванного 2019: традиции праздника

Традиций дошло до нашего времени совсем немного, но главные сохранились. В первую очередь нужно рассказать о гаданиях на Андрея Первозванного.

В этот день девушки пытались узнать, кто же будет их суженым, а вариантов было несколько:

  • перед тем как лечь спать, нужно положить кусочек хлеба, который вы сами испекли, под подушку и сказать: "Суженый-ряженый, приходи моего хлебушка отведать". Кто присниться, тот и будет вашим мужем.

  • нужно налить воды в тарелку, положить на нее несколько соломинок в виде мостика и поставить себе под кровать. Суженый придет перевести невесту через мост, то есть, приснится.

  • также можно узнать, сколько у вас будет детей, но для этого обязательно нужна морозная ночь. Нужно вечером налить в рюмку воды, опустить кольцо и выставить на мороз. Перед сном загляните в рюмку: сколько будет бугорков, столько будет сыновей, а сколько ямок - столько дочерей.

По традициям наших предков, девушки и юноши собирались в одном доме вечером 12-го декабря. Шутили, рассказывали интересные истории и играли в разные игры, а в ночь с 12 на 13 декабря гадали.

Что нельзя делать на День Андрея Первозванного

В этот день нельзя шить, ткать и прясть. В этот день, чтобы не накликать беду, данными ремеслами заниматься нельзя было категорически. Этот запрет иногда распространялся на более долгий период – вплоть до Крещения.

Все другие запреты на Андрея Первозванного раздаются со стороны церкви. И связаны они в основном с гаданием. С точки зрения церкви, на Андрея Первозванного нельзя гадать.

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