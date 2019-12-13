Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря

Новости Украины:14 декабря — праздник в честь пророка Наума. В народе дата считалась посвященной обучению, ученикам и учителям.

Обычно именно в это время всех детей отдавали на учение, и уже спустя некоторое время эту дату перенесли на 1 сентября. Объяснялось это тем, что зимой у крестьянских семей было немного работы, а потому, можно было уделить внимание образованию. В остальное время даже дети были заняты какой-то деятельностью в полях или огородах. В церкви 14 декабря почитается память святого Наума, который жил в VII веке на территории Галилеи.

На Киевской Руси его почитали как покровителя грамоты и наук. Практически никаких сведений не осталось о жизни этого святого. Однако известно, что Наум в свое время написал книгу пророчеств, которая вышла в свет примерно в 663 году до нашей эры после падения Фив. Действие книги проходит в Ниневии – городе-столице могущественного ассирийского государства. Наум в этой книге предсказывает грешникам строгое, но справедливое наказание за совершенные ими деяния. Действительно, совсем скоро Ниневия была полностью разрушена и исчезла с лица земли.

На Киевской Руси 14 декабря говорили: "Наум наставляет на ум". Именно по этой причине Наумов день считали началом учебы. Имеются в этот день особые приметы и ритуалы. Утром семейство обычно отправлялось в церковь. Там люди молились святому Науму, присутствовали на праздничной службе, просили благословения на учебу. Потом уже дома встречали преподавателя, который угощался с хозяйского стола и начинал заниматься с учеником.

При этом, сам отрок должен был обязательно сотворить 3 поклона, получив в ответ три легких символических удара плетью. Мать при этом обязательно должна была громко заплакать, иначе будут говорить, что она является бессердечной. После этого мать сажала ребенка за стол, давала ему костяную указку, а учитель начинал вести урок. Он раскрывал азбуку, и полагалось матери плакать и причитать еще сильнее. Когда заканчивался первый урок, проводимый 14 декабря, то учителя одаривали караваем и полотенцем. Часто проводы и угощения затягивались до ворот дома. После этого ученик уже сам отправлялся к учителю с азбукой, указкой и подарком. Обычно тех отроков, которых родители решали обучить грамоте в Наумов день, отдавали к священнику или приходскому дьяку.

На Киевской Руси работа учителя считалась очень солидной и важной, требовавшей определенных способностей. Неудивительно, что она очень ценилась, причем, не только в этот день.

Приметы и поверья

Если ветер северный, то грядет сильное похолодание.

Если звезды на небе переливаются, то будет метель.

Собачий лай слышать глухо - к снегопаду.

Облака против ветра плывут - к похолоданию.

Если 14 декабря месяца в рукавицах (с боковыми столбами), то ударит мороз, а если "на спинке лежит" - к потеплению.

14 декабря именины празднуют:

Антон

Дмитрий

Наум

Порфирий

Человек, рожденный 14 грудня, по зодиака Стрелец. Она может стать талантливым преподавателем. В качестве талисмана ей подходит халцедон. Этот камень обеспечивает материальное благополучие, защищает от стихийных бедствий, помогает наладить семейную жизнь.