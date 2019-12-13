Создатели 45-тонного танка Т-80БВ продемонстрировали маневренность машины (Видео)

Харьковский бронетанковой завод показал возможности маневрирования танка Т-80 БВ. Об этом сообщает Defense Express. На ролике танк весом около 45 тонн уходит в контролируемый занос (дрифт) подобно спорткару. Создатели танка объясняют, что хорошие маневренные характеристики дает газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с., который способен разогнать машину до 70 км/ч.