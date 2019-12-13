Метеорный поток Геминиды-2019: когда и где его можно будет увидеть (Видео)

Новости Украины:Одно из самых красивых явлений природы - это, безусловно, звездопады.

Один из самых зрелищных звездопадов года-метеоритный поток Геминиды – начинается 4 декабря. Он продлится до 17 декабря. Его могут увидеть и украинцы.

Что известно о звездопаде Геминиды

Этот метеорный поток расположен в созвездии Близнецов. В дни самой высокой активности количество падающих метеоров достигает 58, скорость — 34,4 км/с. Таким образом звездопад Геминиды является одним из самых ярких и зрелищных в году.

Большинство метеорных дождей рождаются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, которые выпускает комета.

Звездопад Геминиди – следствие прохода нашей планеты через след, который оставляет за собой небольшой околоземный астероид, известный как (3200) Фаэтон.

Кусочки астероида сгорают при входе в атмосферу Земли и оставляют в ночном небе яркие следы белого, желтого, синего, красного и даже зеленого цветов.

Когда можно увидеть

Он происходит ежегодно в промежутке между 4 – 17 декабря. При этом наивысшая активность приходится на 13 – 14 декабря. Именно тогда можно увидеть наибольшее количество"падающих звезд".