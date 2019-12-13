Иловайская и Дебальцевская операции: Зеленский созвал рабочую группу

Новости Украины:В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе.

Рабочая группа по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) предлагает Верховной Раде создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования событий во время Иловайской и Дебальцевской операций.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, об этом шла речь на заседании рабочей группы, которое состоялось в Офисе президента.

"Участники рабочей группы обратились в Верховную Раду с предложением создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования событий, которые происходили во время Иловайской и Дебальцевской операций" - говорится в сообщении.

Кроме того, координатор рабочей группы Николай Колесник подчеркнул важность выяснения ситуации по возвращению тела погибшего в плену воина Романа Беспалого. Также он назвал недопустимым случай, когда правоохранители объявили в розыск пропавшего без вести военнослужащего Руслана Сугака по подозрению в совершении убийства.

В свою очередь советник министра внутренних дел Евгений Терехов сообщил, что председатель Нацполиции поручил провести проверку инцидента в отношении Сугака. Кроме того, будет изучена информация об обстоятельствах возвращения тела Беспалого. Все дела будут взяты под контроль Министерства внутренних дел, заверил Терехов.

В заседании рабочей группы приняли участие представители Международной миссии Красного Креста, заместитель главы Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, представители Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны.

Напомним, в Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе.